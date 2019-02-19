"Лидс" оштрафован на $258 тыс. за шпионскую деятельность в отношении "Дерби Каунти"

ТАСС, 19 февраля. Английская футбольная лига (EFL) обязала "Лидс Юнайтед" выплатить $258 тыс. в качестве штрафа за шпионскую деятельность в отношении "Дерби Каунти". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Times.

Сообщается, что 11 января во время утренней тренировки "Дерби Каунти" сотрудники полиции заметили человека с биноклем. Тренировка была приостановлена, полиция произвела задержание. Позднее выяснилось, что задержанный является ассистентом главного тренера "Лидса" Марсело Бьелсы. Клуб обвинили в шпионской деятельности.

По окончании матча между "Лидсом" и "Дерби Каунти", состоявшегося позднее 11 января и завершившегося победой "Лидса" со счетом 2:0, Бьелса признал свою вину в шпионаже в отношении соперника. Клуб принес извинения за нечестность и нарушение профессиональной этики. Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард позднее сообщил, что шпиону удалось разузнать тактические схемы, а также зафиксировать отсутствие на тренировке лучшего бомбардира команды Гарри Уилсона.

Бьелса возглавляет "Лидс" с лета 2018 года. Ранее специалист тренировал, в частности, испанский "Атлетик", сборные Чили и Аргентины. "Лидс" занимает третье место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея 61 очко в 32 играх. "Дерби Каунти" идет в таблице седьмым, набрав 51 очко в 31 встрече.