Украинский футболист Кулач отказался от перехода в "Енисей"

ТАСС, 19 февраля. Украинский футболист Владислав Кулач отказался от перехода в красноярский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Енисей". Об этом сообщает украинский телеканал "24".

Футболист, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", в настоящее время выступает за "Александрию". По словам Кулача, он хотел покинуть страну и играть в Европе. У футболиста также было предложение от "Енисея".

"Я не хотел в Россию, это буквально в последние дни, перед "Александрией", было предложение от "Енисея". Но по определенным причинам туда не поехал, - сказал Кулач. - Переход в "Александрию" - лучшее развитие событий для меня. У команды есть задача, вся команда хочет ее выполнить и будет делать для этого все".

Отмечается, что к "Енисею" в текущее трансферное окно присоединился другой игрок "Шахтера" - Олег Данченко. Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца текущего сезона. Ранее он выступал на правах аренды за "Анжи". Еще один бывший игрок "Шахтера" - Ярослав Ракицкий - в текущее межсезонье стал игроком петербургского "Зенита".

"Енисей" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав после 17 матчей 10 очков.