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Футбол в Испании

Суперкубок Испании по футболу будет разыгрываться в формате "Финала четырех"

В финальной части турнира будут выступать две лучшие команды чемпионата Испании и два финалиста Кубка Испании

ТАСС, 19 февраля. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что с 2019 года Суперкубок Испании будет разыгрываться в формате "Финала четырех". Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

В финальной части турнира будут выступать две лучшие команды чемпионата Испании и два финалиста Кубка Испании. В полуфинале клуб, занявший первое место в чемпионате, будет играть с клубом, проигравшим в финале Кубка, а команда, занявшая второе место, - с победителем. В случае если отобравшиеся из чемпионата Испании совпадут с отобравшимися из Кубка, добор будет производиться засчет рекордсменов по количеству побед в Кубке.

Планируется, что турнир будет занимать 4-5 дней. Матч за третье место не предусмотрен. Отмечается, что Рубиалес пока не добился окончательного одобрения нового формата турнира со стороны RFEF.

Ранее Суперкубок проводился в формате встречи между победителем чемпионата и обладателем Кубка. Трофей разыгрывается с 1982 года. Действующим победителем и рекордсменом по количеству побед (13) является "Барселона".

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