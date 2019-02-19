Победительниц этапа КМ по горнолыжному спорту в Сочи наградят призами в виде кокошников

СОЧИ, 19 февраля. /ТАСС/. Победительниц этапа Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин, который пройдет в начале марта в Сочи, наградят призами, выполненными в виде кокошников. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе курорта.

Соревнования пройдут в горнолыжном комплексе "Роза Хутор", 2 марта спортсменки будут состязаться в скоростном спуске, 3 марта - в супергиганте.

"В этом году победительницы этапа Кубка мира станут обладательницами уникального приза в виде кокошника. Головной убор изготовлен из искусственного хрусталя, окрашенного в традиционные цвета призовых медалей: золотой - первое место, серебряный - второе и бронзовый - третье", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

На соревнования прибудут более 60 участниц из почти 20 стран мира. Планируется, что российскую команду представят Александра Прокопьева и Юлия Плешкова. В официальном онлайн- магазине курорта продолжается продажа билетов на соревнования. Их стоимость начинается от 250 рублей.

Начиная со следующего зимнего сезона российский этап женского Кубка мира займет постоянное место в календаре FIS и будет ежегодно проходить в комплексе "Роза Хутор" в конце января.