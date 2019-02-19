Монумент основателям самбо будет установлен в "Лужниках" в Москве до конца 2021 года

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Скульптурную композицию основателям самбо Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву установят на территории спортивного комплекса "Лужники" в столице до 31 декабря 2021 года. Соответствующее распоряжение Сергея Собянина опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы.

"В целях увековечивания памяти основоположников самбо в России В. Спиридонова, В. Ощепкова, А. Харлампиева, а также в связи с празднованием 80-летнего юбилея Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Всероссийская федерация самбо" установить до 31 декабря 2021 г. монумент на аллее спортивной славы АО "Олимпийский комплекс "Лужники", - говорится в распоряжении.

В документе уточняется, что проектирование, изготовление, установка монумента и благоустройство прилегающей территории будет произведено за счет средств Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Всероссийская федерация самбо". В честь Ощепкова и Харлампиева названы улицы в Новой Москве.