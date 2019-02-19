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Футбол в России

Футболист Денис Давыдов покинул "Спартак"

23-летний нападающий стал свободным агентом
Денис Давыдов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Денис Давыдов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 19 февраля. Нападающий Денис Давыдов и футбольный клуб "Спартак" прекратили сотрудничество по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

23-летний нападающий стал свободным агентом.

Давыдов является воспитанником "Спартака". В составе красно-белых он выиграл молодежное первенство России в 2013 году.

"Спасибо "Спартаку" за все, - сказал Давыдов. - Желаю родному клубу побед. И никогда не забуду, как выходил на поле в красно-белой форме за команду академии, дубля, "Спартака-2" и, конечно, за главную команду на заполненной болельщиками до отказа "Открытие-Арене".

За основную команду "Спартака" Давыдов провел 29 матчей, в которых забил один мяч. В составе московского клуба футболист выиграл чемпионат России сезона-2016/17, а также стал обладателем Суперкубка России (2017).

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