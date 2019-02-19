Файзуллин: футболисты "Локомотива" перегорели в матче Юношеской лиги с загребским "Динамо"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" переволновались в стыковом матче Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) против загребского "Динамо". Об этом ТАСС сообщил полузащитник московской команды Дэнис Файзуллин.

Во вторник "Локомотив" уступил "Динамо" в серии пенальти (4:5) в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА за право выйти в 1/8 финала турнира. В основное время, которое завершилось со счетом 1:1, в составе московской команды на 71-й минуте не реализовал пенальти Николай Титков. Файзуллин сравнял счет на 93-й минуте.

"Чувствуем опустошение, потому что обидно все-таки получить гол в свои ворота из ничего. Плюс ко всему мы не реализовали четыре стопроцентных момента и пенальти - все это, конечно же, сказывается. Могли сыграть лучше, настраивались, но видимо перегорели", - сказал Файзуллин.

"Были готовы к агрессивному футболу со стороны соперника, но с первых минут они понеслись вперед, и мы не ожидали именно такого давления. Во втором тайме мы завелись, начали более жестко идти в отбор, не проигрывать единоборства, и от этого пошли опасные моменты, которые привели к голу. Что касается моего гола, то не могу его описать - скажу просто, что там сложно было не забить", - добавил футболист.

Юношеская лига УЕФА - соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды. В первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте.

Победители групп пути Лиги чемпионов напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, проводят стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала с командами, прошедшими два раунда пути национальных чемпионов. Юношеская команда "Локомотива" прошла по пути Лиги чемпионов, в групповой стадии российский клуб занял второе место в группе D.