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Футбол в России

"Спартак" и "Оренбург" сыграли вничью в товарищеском матче в Турции

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 19 февраля. Московский "Спартак" сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1 в товарищеском матче на предсезонном сборе в турецком городе Белек.

В составе столичного клуба гол забил Луис Адриано (6-я минута). У оренбургской команды отличился Джордже Деспотович (44).

В рамках сбора красно-белые проведут еще одну товарищескую встречу - с молдавским "Шерифом" 23 февраля. "Оренбург" завершит сбор игрой с латвийским "Спартаком" 20 февраля.

"Спартак" проведет первый матч после зимней паузы в чемпионате России 3 марта на своем поле с "Краснодаром". "Оренбург" 1 марта примет "Анжи" из Махачкалы.

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