Литовский судья Мажейка обслужит матч Лиги Европы между "Краснодаром" и "Байером"

ТАСС, 19 февраля. Литовец Гедиминас Мажейка назначен главным судьей на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу между российским "Краснодаром" и немецким "Байером". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помощниками арбитра станут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас. Донатас Румшас и Робертас Валиконис назначены дополнительными помощниками судьи. Резервным рефери будет Довидас Сужеделис.

Первый матч 1/16 финала "Краснодар" - "Байер" завершился со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет 21 февраля в Германии.