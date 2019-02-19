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Лига Европы

Литовский судья Мажейка обслужит матч Лиги Европы между "Краснодаром" и "Байером"

Встреча пройдет 21 февраля в Германии

ТАСС, 19 февраля. Литовец Гедиминас Мажейка назначен главным судьей на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу между российским "Краснодаром" и немецким "Байером". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помощниками арбитра станут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас. Донатас Румшас и Робертас Валиконис назначены дополнительными помощниками судьи. Резервным рефери будет Довидас Сужеделис.

Первый матч 1/16 финала "Краснодар" - "Байер" завершился со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет 21 февраля в Германии.

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