Лыжник Устюгов практически не ощущает последствий травмы

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 19 февраля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов практически не испытывает последствий травмы руки, которая в этом сезоне на два месяца оставила его без соревнований. Об этом лыжник рассказал журналистам в преддверии чемпионата мира в австрийском Зефельде, который начнется 20 февраля.

Устюгов сломал палец руки после падения во время лыжероллерной тренировки на октябрьском сборе российской команды в Италии. После спортсмен успешно перенес операцию. Впервые в сезоне на старт он вышел в середине декабря на этапе Кубка мира в Давосе.

"Когда кто-то стучит по левой палке, то немного отдает в палец, но уже не так сильно, как в начале "Тур де Ски", - сказал Устюгов. - Я очень злился, когда в одной из гонок за мной ехал француз и долгое время стучал по левой палке. Я даже сделал попытку ударить его этой палкой. Но ничего, пусть бьют, будем драться на трассе. Главное, чтобы это не повлияло на результат".

Устюгов после травмы занял второе место по итогам лыжной многодневной гонки "Тур де Ски", которая завершилась в начале января.

"Когда я сломал палец, то сильно нервничал, поскольку пропускал тренировочные дни. Тем более что у меня была проблема и с ногой, которую я сильно ударил незадолго до перелома. Я даже кроссы не мог бегать", - рассказал он.

"Тренер говорил, что было бы классно попасть в топ-5 на "Тур де Ски". После нее он маленько удивился. Я тоже", - добавил Устюгов.