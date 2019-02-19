Бывший вице-президент НБА Ли Ли Ленг возглавила Федерацию гимнастики США

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Федерация спортивной гимнастики США, в которой в прошлом году разгорелся скандал в связи с домогательствами к несовершеннолетним спортсменкам со стороны экс-врача женской сборной Ларри Нассара, объявила имя нового руководителя. Как сообщает пресс-служба федерации, пост президента и главного управляющего заняла Ли Ли Ленг, которая до недавнего времени была вице-президентом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где отвечала за международные контакты.

Как отмечается в сообщении федерации, новый руководитель пообещала "уделить приоритетное внимание вопросам, касающимся урегулирования претензий спортсменок" в связи со скандалом вокруг Нассара.

Нассар с 1996 по 2015 год работал врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская сборная США по спортивной гимнастике. Он также был физиотерапевтом национальной команды на четырех Олимпийских играх. В январе прошлого года Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 гимнасток, показания против него дали более 150 женщин.

История с Нассаром вынудила уйти в отставку президента Федерации спортивной гимнастики Керри Перри. Кроме того, как следует из опубликованного в декабре прошлого года 223-страничного доклада юридической фирмы Ropes & Gray, руководство Национального олимпийского комитета США знало об обвинениях в домогательствах к несовершеннолетним, выдвигавшихся в адрес Нассара, однако не предпринимало мер к тому, чтобы проинформировать потенциальных жертв домогательств или защитить их. Наибольшую ответственность авторы доклада возлагали на бывшего главу НОК Скотта Блэкмуна. Федерация гимнастики США еще в 2015 году проинформировала его о выдвинутых в отношении Нассара обвинениях.