Bellator намерен провести Гран-при среди полулегковесов

ТАСС, 19 февраля. Американская организация Bellator собирается провести Гран-при среди 16 бойцов полулегкого веса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Low Kick.

Отмечается, что первые поединки пройдут осенью. Президент организации Скотт Кокер отметил, что пока не знает имена бойцов, которые примут участие в турнире, однако Гран-при точно будет состоять из 16 участников. Первый раунд будет состоять из восьми боев. Глава Bellator намерен провести все бои первого раунда в один уик-энд.

"Когда думаешь обо всех бойцах, которые у нас есть в этой весовой категории, то понимаешь, что просто необходимо это сделать", - цитирует Кокера портал Low Kick.

Действующим чемпионом полулегкого дивизиона является бразильский боец Патрисиу Фрейри. 27 января завершился Гран-при Bellator в тяжелом весе, в финальном поединке Федор Емельяненко проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру.