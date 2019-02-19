"Ливерпуль" сыграл вничью с "Баварией" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 20 февраля. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" сыграл вничью с немецкой "Баварией" со счетом 0:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

"Ливерпуль" и "Бавария" провели седьмой очный официальный матч, четыре из которых завершились ничейным результатом. До этого клубы в последний раз встречались 22 апреля 1981 года в рамках 1/2 финала Кубка чемпионов (турнир-предшественник Лиги чемпионов). Матч завершился со счетом 1:1.

"Бавария" не смогла отличиться на "Энфилде" в четвертом матче подряд.

"Ливерпуль" не проигрывает 20 матчей кряду в еврокубках на своем поле. Последний раз команда уступила мадридскому "Реалу" (0:3) в октябре 2014 года на групповом этапе Лиги чемпионов.

Ответная встреча пройдет 13 марта в Мюнхене.