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НХЛ

Хоккеист "Коламбуса" Панарин пропустит матч против "Монреаля" из-за болезни

Россиянин провел 56 встреч в текущем сезоне и набрал 67 (24 гола + 43 передачи) очков
Артемий Панарин AP Photo/Derik Hamilton
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Derik Hamilton

ТАСС, 20 февраля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Артемий Панарин не включен в заявку на гостевой матч против "Монреаля". Об этом сообщает пресс-служба американской команды.

В последнем матче "Коламбус" проиграл "Тампе" со счетом 1:5. Панарин очков не набрал. Россиянин провел 56 встреч в текущем сезоне и заработал 67 (24 шайбы + 43 передачи) баллов за результативность. Матч против "Монреаля" начнется 20 февраля в 3:30 мск.

"Коламбус" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 69 очков в 58 матчах. Клуб одержал 33 победы (7 в овертайме) и потерпел 25 поражений (3).

Следующий матч "Коламбус" проведет 23 февраля. Команда в гостях сыграет с "Оттавой". Встреча начнется в 3:00 мск.

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