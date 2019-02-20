Хоккеист "Коламбуса" Панарин пропустит матч против "Монреаля" из-за болезни

ТАСС, 20 февраля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Артемий Панарин не включен в заявку на гостевой матч против "Монреаля". Об этом сообщает пресс-служба американской команды.
В последнем матче "Коламбус" проиграл "Тампе" со счетом 1:5. Панарин очков не набрал. Россиянин провел 56 встреч в текущем сезоне и заработал 67 (24 шайбы + 43 передачи) баллов за результативность. Матч против "Монреаля" начнется 20 февраля в 3:30 мск.
#CBJ LW Artemi Panarin will not play in tonight’s game at Montreal due to illness.— CBJ Public Relations (@BlueJacketsPR) 19 февраля 2019 г.
"Коламбус" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 69 очков в 58 матчах. Клуб одержал 33 победы (7 в овертайме) и потерпел 25 поражений (3).
Следующий матч "Коламбус" проведет 23 февраля. Команда в гостях сыграет с "Оттавой". Встреча начнется в 3:00 мск.