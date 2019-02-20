Шайба Сергачева помогла "Тампе" обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ

ТАСС, 20 февраля. "Тампа" со счетом 5:2 одержала победу над "Филадельфией" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Защитник команды гостей Михаил Сергачев записал в свой актив одну заброшенную шайбу.

В составе победителей отличились Сергачев (3-я минута), Алекс Киллорн (6), Джей Ти Миллер (11), Янни Гурд (48) и Райан Макдона (60). У хозяев шайбы забросили Оскар Линдблом (42) и Трэвис Конечны (51).

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский участие в матче не принимал. Нападающий гостей Никита Кучеров, лидирующий в списке бомбардиров регулярного чемпионата, и защитник хозяев Иван Проворов очков не набрали. Миллер (1+1) стал первой звездой матча, нападающий "Филадельфии" Шон Кутюрье (0+2) - второй, защитник "Тампы" Эрик Чернак - третьей.

"Тампа" продолжает лидировать в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 96 очков в 61 матче. "Филадельфия" идет на 11-й строчке, после 60 встреч команда имеет 63 очка. Следующий матч "Тампа" проведет 22 февраля дома против "Баффало". "Филадельфия" в этот же день сыграет на выезде с "Монреалем".

В другом матче дня "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл в гостях "Каролину" со счетом 2:1. Победную шайбу в этой встрече забросил россиянин Владислав Наместников, для которого она стала седьмой в сезоне. Нападающий был признан второй звездой матча.