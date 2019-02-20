"Питтсбург" впервые в сезоне обыграл "Нью-Джерси". Малкин отдал голевую передачу

ТАСС, 20 февраля. "Питтсбург" одержал первую в сезоне победу над "Нью-Джерси" со счетом 4:3 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий гостей Евгений Малкин отдал одну результативную передачу.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Зак Астон-Риз (7-я минута), Ник Бьюгстад (19), Брайан Раст (31) и Чэд Раведел (38). У "Нью-Джерси" отличились Йеспер Братт (3), Маркус Юханссон (13) и Майлз Вуд (56).

Малкин в текущем сезоне набрал 62 (18 шайб + 44 результативные передачи) очка в 54 матчах. Лучшим игроком встречи стал Раст (1+0). Второй звездой матча был признан Юханссон (1+1), третьей - Братт (1+1).

"Питтсбург" занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 71 очко после 60 матчей. "Нью-Джерси" идет 14-м, имея в активе 54 очка в 60 встречах. Команды провели четвертую игру в сезоне. В трех предыдущих матчах "Нью-Джерси" одержал победы - 5:1, 4:2 и 6:3.

В следующей встрече "Питтсбург" 22 февраля дома сыграет с "Сан-Хосе". "Нью-Джерси" в этот же день примет "Оттаву".

В параллельном матче "Коламбус" на выезде уступил "Монреалю" со счетом 2:3. В игре по причине болезни не принял участие нападающий гостей Артемий Панарин. Голкипер команды Сергей Бобровский сделал 29 сейвов.