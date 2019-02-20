СМИ: "Челси" при Абрамовиче потратил на зарплаты футболистов около £2,76 млрд

ТАСС, 20 февраля. Лондонский футбольный клуб "Челси" с сезона-1992/93, когда была основана Английская премьер лига, потратил на зарплаты игроков более £3 млрд. Об этом сообщает британская газета The Sun.

С 2003 года, когда клуб приобрел российский бизнесмен Роман Абрамович, на зарплаты футболистов было потрачено примерно £2,76 млрд. "Челси" является лидером по этому показателю. Второе место занимает "Манчестер Юнайтед" (около £2,6 млрд с сезона-1992/93).

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за £140 млн. С тех пор "Челси" завоевал пять титулов чемпиона Англии, впервые стал победителем Лиги чемпионов. Также клуб пять раз становился обладателем Кубка Англии, три раза - Кубка лиги, два раза - Суперкубка Англии.

В текущем сезоне чемпионата Англии "Челси" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 50 очков после 26 игр.