СМИ: боксер Ломаченко проведет бой с Кроллой в Лос-Анджелесе

ТАСС, 20 февраля. Украинский боксер Василий Ломаченко проведет защиту чемпионского титула по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе против британца Энтони Кроллы 12 апреля. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал BoxingScene.

Промоутерские компании, представляющие боксеров, договорились о поединке без проведения торгов во вторник вечером. Бой состоится в Лос-Анджелесе 12 апреля. Отмечается, что WBA запланировала изначально бой Ломаченко с обязательным претендентом Кроллой на январь, а первоначальный крайний срок был назначен на 6 февраля.

Всего в послужном списке 31-летнего Ломаченко 12 побед (9 нокаутом) и одно поражение. В любительском боксе украинец завоевал все возможные титулы, дважды став чемпионом Олимпийских игр (2008, 2012), дважды - чемпионом мира (2009, 2011), один раз - чемпионом Европы (2008). Дважды завоевал приз Вэла Баркера - лучшему боксеру Олимпийских игр, в 2013 году стал победителем полупрофессиональной лиги Всемирная серия бокса в личном зачете.

32-летний Кролла являлся чемпионом мира по версии WBA в 2015 и 2016 гг. В активе британца 34 победы (13 нокаутом) и шесть поражений.