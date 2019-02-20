СМИ: Миллер обвинил Джошуа в употреблении запрещенных препаратов при наборе веса

ТАСС, 20 февраля. Американский боксер Джарелл Миллер обвинил чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа в употреблении запрещенных препаратов при наборе веса. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Американец предъявил обвинения Джошуа во время совместной пресс-конференции в Нью-Йорке 19 февраля. Представитель Джошуа заявил, что обвинения Миллера являются ложными.

Поединок между Джошуа и Миллером состоится 1 июня в Нью-Йорке. Оба боксера ни разу в карьере не проигрывали. Этот бой станет первым для Джошуа за пределами Великобритании.

29-летний Джошуа является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. В сентябре 2018 года боксер победил россиянина Александра Поветкина техническим нокаутом в седьмом раунде. На счету британца 22 выигранных поединка, 21 победу он одержал нокаутом.

30-летний Миллер провел 23 поединка, в которых одержал 22 победы (20 нокаутом), один поединок завершился вничью.