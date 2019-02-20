IAAF одобрила кандидатуры российских тренеров, которые поедут с юниорами на турнир в Минск

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила кандидатуры всех тренеров, которых Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) планировала отправить в Минск в качестве сопровождающих пяти спортсменов-юниоров. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

С 25 по 26 февраля в Минске пройдет международная матчевая встреча по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. В соревнованиях примут участие команды, представляющие Азербайджан, Белоруссию, Израиль, Испанию, Казахстан, Латвию, Литву, Турцию, Эстонию и Украину. Белорусская федерация легкой атлетики пригласила российских спортсменов принять участие в этом турнире. Россияне Дженнифер Акиниймика (бег 60 м), Олеся Солдатова (бег на 400 м), Олег Брайко (тройной прыжок), Елена Куличенко (прыжки в высоту), Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), имеющие нейтральный статус, выступят в Минске в индивидуальном порядке, в командной борьбе их результаты учитываться не будут.

"В федерацию поступило письмо от IAAF, которая одобрила кандидатуры личных тренеров: Натальи Назаровой, Алексея Коротаева, Натальи Загорулько, Радиона Гатауллина, которые будут сопровождать спортсменов на соревнованиях", - заметила Юхарева.

Программа соревнований включает в себя следующие дисциплины: бег на 60 м, бег на 60 м с барьерами, 400 м, 1500 м, 2000 м с препятствиями, спортивная ходьба на 5000 м, тройной прыжок, прыжки в длину, прыжки в высоту, прыжки с шестом, толкание ядра, пятиборье, семиборье и смешанная эстафета 4 по 200м.

В период временного лишения прав ВФЛА в IAAF российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе и при наличии индивидуального допуска от международной федерации.