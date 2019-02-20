Россиянка Александрова вышла во второй круг турнира WTA в Будапеште

ТАСС, 20 февраля. Россиянка Екатерина Александрова обыграла Грету Арн из Венгрии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште.

Александрова, посеянная на турнире под 5-м номером, выиграла со счетом 4:6, 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 58 минут. Ранее теннисистки не встречались.

В следующем круге россиянка сыграет с теннисисткой из Нидерландов Аранчой Рус.

Ранее Александрова провела с Рус четыре встречи, одержала три победы и один раз проиграла. В предыдущий раз теннисистки встречались на турнире в Хертогенбоcе (Нидерланды) в 2018 году, в первом круге Александрова уступила Рус, проиграв в двух сетах.

24-летняя Александрова занимает 64-е место в рейтинге WTA, 39-летняя Арн является победительницей двух турниров WTA и занимает 443-е место.

Общий призовой фонд турнира составляет $250 тыс.