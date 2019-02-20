Комиссия IBU запустила сайт для получения конфиденциальной информации о правонарушениях

ТАСС, 20 февраля. Внешняя независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) по расследованию обвинений запустила веб-портал для осведомителей по вопросам расследуемых правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

На сайте можно через анонимную форму обратной связи передать любую информацию, связанную с предметами расследований. Доступ к администрированию сайтом имеют только члены комиссии и члены IBU.

Внешняя независимая комиссия по расследованию обвинений была создана в ноябре 2018 года, причиной создания организации стали многочисленные обвинения, выдвинутые в сторону IBU за последние годы. Председателем комиссии стал английский юрист Джонатан Тейлор. Сообщалось, что комиссия не будет иметь никакой зависимости от IBU и будет уполномочена провести полное расследование всех антидопинговых и иных вопросов, связанных с продолжающимся разбирательствами.

Также комиссия может в полной мере сотрудничать со всеми соответствующими органами, обладающими необходимой юрисдикцией по тем или иным вопросам, и консультировать организацию, если какое-либо лицо нарушает свои обязательства перед IBU.

В конце 2017 года департамент расследований WADA опубликовал доклад с изложением утверждений о коррупции в IBU. В итогах расследования присутствовал факт сокрытия нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами при содействии организации. Также там было сказано о том, что делегаты конгресса IBU, прошедшего в 2016 году, были подкуплены во время выборов места проведения чемпионата мира - 2021. Хозяйкой турнира стала Тюмень, однако позже это право передали Поклюке (Словения).

Полиция Австрии 10 апреля 2018 года провела обыски в штаб-квартире IBU в Зальцбурге с целью проверить причастность на тот момент действующего президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря организации Николь Реш в участии в коррупционных схемах, которые позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил. На время разбирательства Бессеберг и Реш покинули свои должности в IBU.

7 сентября прошлого года главой IBU стал швед Оле Далин. Бессеберг, руководивший организацией со дня ее образования в 1993 году, не стал переизбираться и досрочно оставил свой пост из-за скандала. Расследование дела продолжается.