"Амур" обыграл "Барыс" и одержал пятую победу подряд в чемпионате КХЛ

ТАСС, 20 февраля. Хабаровский "Амур" обыграл астанинский "Барыс" со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Павел Дедунов (14-я минута) и Михал Йордан (59). "Амур" провел последний домашний матч в сезоне. Хабаровчане встречались с "Барысом" четырежды в текущем чемпионате, в их активе третья победа. В последних пяти матчах "Амур" неизменно побеждает, подобная серия у хабаровского клуба случилась впервые с сезона-2011/12.

В турнирной таблице Восточной конференции "Амур" занимает 11-е место, набрав 49 очков в 61 матче. Ранее в феврале клуб потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ. "Барыс" занимает второе место на Востоке, имея 84 очка после 61 игры.

В следующем матче "Амур" сыграет на выезде с владивостокским "Адмиралом" 22 февраля, в тот же день "Барыс" в гостях встретится с пекинским "Куньлунем".