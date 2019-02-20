IAAF одобрила кандидатуры 25 тренеров, которые смогут сопровождать россиян на турнирах

ТАСС, 20 февраля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) на данный момент одобрила кандидатуры 25 тренеров и специалистов, которые смогут сопровождать российских спортсменов на международных соревнованиях в качестве сопровождающих лиц нейтральных спортсменов на 2019 год. Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

На текущий момент состав российских тренеров и специалистов, согласованных IAAF в качестве сопровождающих лиц, выглядит следующим образом:

Сергей Клевцов (спортсмен Сергей Шубенков, бег с барьерами); Радион Гатауллин, Татьяна Решетникова - (Аксана Гатауллина, прыжки с шестом ); Наталья Загорулько - (Елена Куличенко, прыжки в высоту); Алексей Коротаев - (Олеся Солдатова, спринт); Наталья Назарова - (Дженнифер Акиниймика, спринт); Леонид Федоров - (Алексей Федоров, тройной прыжок); Татьяна Сенченко, Альберт Газизов - (Егор Николаев, бег на длинные дистанции); Михаил Кучеряну - (Ольга Муллина, прыжки с шестом); Владислав Хайкин - (Тимур Моргунов, Георгий Горохов, прыжки с шестом); Александр Мухин - (Илья Иванюк, прыжки в высоту); Кристина Ловачева - (Мария Кочанова, прыжки в высоту); Александр Жихарев - (Мария Аглицкая, спринт); Владимир Бондаренко - (Елизавета Бондаренко, прыжки с шестом).

Ранее десять российских тренеров и специалистов уже были согласованы IAAF в качестве сопровождающих лиц: Светлана Абрамова (Анжелика Сидорова, прыжки с шестом), Владимир Быков (Софья Палкина, метание молота), Геннадий Габрилян, Владас Ласицкас (Мария Ласицкене, прыжки в высоту), Александр Синицын (Александр Лесной, толкание ядра), Надежда Клевцова (Полина Миллер, спринт), Иван Водолага (Елизавета Царева, метание молота), Юрий Борзаковский (главный тренер), Олег Урмакаев (Илья Шкуренев, многоборье), Наталья Мерзлякова (Алена Мамина, спринт).