Победитель ЧМ-2018 штангист Окулов пропустит чемпионат Европы в Батуми из-за травмы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Победитель чемпионата мира 2018 года по тяжелой атлетике в весовой категории до 89 кг россиянин Артем Окулов перенес операцию на колене и вынужден будет пропустить апрельский чемпионат Европы в грузинском Батуми. Об этом сообщил ТАСС главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский.

"Артему прооперировали колено, после этого он еще не приступал к тренировкам. Поэтому на чемпионате Европы в Грузии этот спортсмен не сможет выступить", - сказал Писаревский.

По словам главного тренера, Окулов выступал с болью в колене на чемпионате мира в Ашхабаде, где стал первым.

Чемпионат Европы пройдет в Батуми с 6 по 13 апреля.