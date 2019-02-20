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Лига Европы

Азмун: "Зенит" приложит максимум усилий для победы в матче ЛЕ против "Фенербахче"

Встреча пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" приложат максимум усилий для победы над турецким "Фенербахче" в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Об этом на пресс-конференции сказал нападающий российской команды Сердар Азмун.

Встреча "Зенит" - "Фенербахче" пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге. Первая игра, прошедшая 12 февраля в Стамбуле, закончилась победой турецкого клуба со счетом 1:0.

"Мы сделаем все возможное, чтобы пройти "Фенербахче", тренерский штаб анализировал соперника, несмотря на то, что соперник показывает хороший футбол, футболисты "Зенита" приложат максимум усилий для победы и выхода в следующий раунд. Каждая команда, которая играет дома, имеет преимущество, мы ничем не хуже, нас ждет хорошая поддержка со стороны наших болельщиков, а мы будем стараться ", - сказал Азмун.

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