Футболист ЦСКА Дзагоев пройдет медицинское обследование в Германии

ТАСС, 20 февраля. Российский полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев пройдет медицинское обследование в Германии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Дзагоев вместе с клубным врачом Шагабутдином Керимовым отправятся в Германию утром 21 февраля. Россиянин пройдет обследование в связи с травмой правого колена.

28-летний полузащитник получил повреждение в товарищеском матче с испанской "Картахеной", прошедшим 19 февраля и завершившимся со счетом 3:1 в пользу армейцев. Дзагоев вышел в стартовом составе и провел на поле 16 минут.

В текущем сезоне россиянин провел за клуб 11 матчей, в которых отметился результативной передачей. Контракт футболиста с ЦСКА истекает летом нынешнего года.