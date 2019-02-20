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Футбол в России

Футболист ЦСКА Дзагоев пройдет медицинское обследование в Германии

Во вторник 28-летний футболист получил травму колена в товарищеской игре на предсезонном сборе, который проходит в испанском Кампоаморе

ТАСС, 20 февраля. Российский полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев пройдет медицинское обследование в Германии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Дзагоев вместе с клубным врачом Шагабутдином Керимовым отправятся в Германию утром 21 февраля. Россиянин пройдет обследование в связи с травмой правого колена.

28-летний полузащитник получил повреждение в товарищеском матче с испанской "Картахеной", прошедшим 19 февраля и завершившимся со счетом 3:1 в пользу армейцев. Дзагоев вышел в стартовом составе и провел на поле 16 минут.

В текущем сезоне россиянин провел за клуб 11 матчей, в которых отметился результативной передачей. Контракт футболиста с ЦСКА истекает летом нынешнего года.

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