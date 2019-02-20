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Болгарский биатлонист Анев победил в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Минске

Лучший из россиян Матвей Елисеев занял пятое место

ТАСС, 20 февраля. Болгарский биатлонист Красимир Анев занял первое место в индивидуальной гонке на дистанции 20 км на чемпионате Европы, который проходит в Минске. Спортсмен показал результат 53 минуты 18,1 секунды, допустив один промах.

Вторым стал норвежец Тарьей Бё (отставание 3,7 секунды; 3 промаха), третье место занял норвежец Эндре Стромсхейм (+11,1; 2).

Россиянин Матвей Елисеев стал пятым (+1.29,5; 4), Максим Цветков - 12-м (+2.45,9; 4), Дмитрий Малышко - 13-м (+2.48,0; 4), Семен Сучилов - 20-м (+3.39,5; 4), Антон Бабиков - 43-м (+6.02,8; 6), Никита Поршнев - 57-м (+7.21,1; 8)

Соревнования продолжатся позднее в среду индивидуальной гонкой среди женщин. Чемпионат завершится 24 февраля.

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