Стали известны все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции

ТАСС, 20 февраля. Новосибирская "Сибирь" уступила екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дэн Секстон (10-я и 53-я минуты), Александр Кучерявенко (36) и Алексей Василевский (48). У проигравших отличились Виктор Комаров (12, 28) и Николай Демидов (53).

После поражения "Сибири" определился последний участник плей-офф КХЛ от Восточной конференции. Им стал челябинский "Трактор".

В турнирной таблице Восточной конференции "Трактор" занимает восьмое место, набрав 58 очков в 60 матчах. "Сибирь" идет на Востоке девятой, имея 54 очка после 61 игры. Новосибирская команда лишилась шансов на восьмую строчку, гарантирующую участие в плей-офф.

Помимо "Трактора", в плей-офф от Восточной конференции ранее вышли "Автомобилист", астанинский "Барыс", казанский "Ак Барс", омский "Авангард", магнитогорский "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и нижегородское "Торпедо".

В заключительном матче в регулярном чемпионате "Автомобилист" сыграет в гостях с подольским "Витязем" 22 февраля, в тот же день "Сибирь" на выезде сыграет с омским "Авангардом".