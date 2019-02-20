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ФИФА обязала "Порту" выплатить €44 тыс. за нарушения в процессе проведения трансферов

Клуб нарушил регламент по двум статьям - участие в трансферных процессах третьих лиц и предоставление неверной информации об осуществленных переходах

ТАСС, 20 февраля. Португальский клуб "Порту" должен выплатить Международной федерации футбола (ФИФА) штраф в размере €44 тыс. за нарушения в процессе проведения трансферов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Решение о наказании "Порту" было принято на заседании дисциплинарной комиссии ФИФА 19 февраля. Португальский клуб допустил нарушения по двум статьям регламента по статусу и переходам - участие в трансферных процессах третьих лиц и предоставление неверной информации об осуществленных переходах.

Помимо штрафа "Порту" получил от ФИФА предупреждение.

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