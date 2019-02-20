Старт велогонки "Тур де Франс" - 2021 состоится в Копенгагене

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Отправной точкой первого этапа престижной многодневной велогонки "Тур де Франс" в 2021 году станет столица Дании - Копенгаген. Об этом сообщил директор "Тур де Франс" Кристиан Прюдом в эфире радио Europe1.

"В Копенгагене больше велосипедов, чем жителей, - отметил Прюдом. - Это история встречи самой масштабной велогонки в мире и города с наибольшим числом велосипедистов".

По его словам, первый этап пройдет по дорогам столичного города "среди самых красивых королевских памятников". На втором этапе участники проедут 190 км от города Роскилле, кафедральный собор которого включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, до города Нюборг.

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. Проводится ежегодно во Франции, а также частично в других европейских государствах. Первая гонка прошла в 1903 году. В нынешнем году "Тур де Франс" пройдёт по дорогам Франции и Бельгии с 6 по 28 июля. Старт состоится в Брюсселе.