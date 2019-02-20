СМИ: футболист "Барселоны" Ракитич может перейти в "Интер"

ТАСС, 20 февраля. Итальянский футбольный клуб "Интер" может приобрести полузащитника испанской "Барселоны" Ивана Ракитича. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что "Интер" готов заплатить за 30-летнего хорвата €35 млн. Отмечается, что "Барселона" хочет получить за полузащитника на €10 млн больше. По информации источника, сам футболист дал предварительное согласие на переход.

Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года. Хорват провел за клуб 250 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 33 голевые передачи. Контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до 2021 года.