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СМИ: футболист "Барселоны" Ракитич может перейти в "Интер"

"Интер" готов заплатить за 30-летнего хорвата €35 млн, но "Барселона" хочет на €10 млн больше
Иван Ракитич EPA-EFE/ENRIC FONTCUBERTA
Описание
Иван Ракитич
© EPA-EFE/ENRIC FONTCUBERTA

ТАСС, 20 февраля. Итальянский футбольный клуб "Интер" может приобрести полузащитника испанской "Барселоны" Ивана Ракитича. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что "Интер" готов заплатить за 30-летнего хорвата €35 млн. Отмечается, что "Барселона" хочет получить за полузащитника на €10 млн больше. По информации источника, сам футболист дал предварительное согласие на переход.

Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года. Хорват провел за клуб 250 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 33 голевые передачи. Контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до 2021 года.

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