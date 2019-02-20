Пара Пепелевой и Плешкова победила в финале Кубка России по фигурному катанию

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 февраля. /ТАСС/. Алина Пепелева и Роман Плешков одержали победу в соревнованиях спортивных пар в финале Кубка России, который проходит в Великом Новгороде.

Пепелева и Плешков по сумме короткой и произвольной программ показали результат 194,67 балла. Вторыми стали Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов (188,20), третьими - Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот (178,99).

В соревнованиях юниоров победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие 202,79 балла. Вторыми стали Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов (178,45), третьими - Татьяна Кузьмина и Алексей Хвалько (172,85).

Финал Кубка России завершится 22 февраля.