Шкртел заявил, что ему будет приятно сыграть против "Зенита" в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Защитнику "Фенербахче" Мартину Шкртелу будет приятно сыграть против "Зенита" в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Встреча "Зенит" - "Фенербахче" пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге. Первая игра, прошедшая 12 февраля в Стамбуле, закончилась победой турецкого клуба со счетом 1:0.

"Неделю назад мы встречались с "Зенитом", мы знаем своего соперника и верим, что мы достаточно хорошо к нему подготовились. Что касается моего возвращения, то мне всегда приятно приезжать в Санкт-Петербург. Здесь я провел три с половиной года, и этот клуб всегда вызывает у меня приятные воспоминания, поэтому мне будет приятно сыграть этот матч", - сказал Шкртел.

"Что касается завтрашнего матча, то нам нужно сделать лишь то, что мы делали в первой половине матча в Стамбуле. Нам надо закрепить положительный результат, проявив свои лучшие качества и выйти в 1/8 финала турнира", - добавил он.

Говоря о впечатлениях от нового стадиона "Зенита", словацкий футболист отметил, что потрясен ареной. "Я слышал о новом стадионе, но я потрясен тем, что увидел. Когда я выступал за "Зенит", то мы играли на "Петровском", были другие условия. Полагаю, что на новом стадионе комфортно всем, начиная от футболистов и заканчивая болельщиками", - заключил Шкртел.

Шкртел с 2004 по 2007 год выступал за "Зенит", после чего перешел в английский "Ливерпуль". За "Фенербахче" он выступает с 2016 года.