Дворкович рассказал, что обсудил в Цюрихе с Инфантино обмен опытом между ФИФА и FIDE

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обсудили 24 января на встрече в Цюрихе обмен опытом между сотрудниками федераций, сотрудничество на уровне академий в разных странах мира, а также создание цифровых платформ. Об этом Дворкович рассказал в среду во время своего визита в Вашингтон.

"Во-первых, обсуждалась та поддержка от ФИФА, которую мы получаем для роста профессионального уровня наших сотрудников, в тех сферах, в которых FIDE последние несколько лет была слабее, чем ФИФА. Это маркетинг, финансы, корпоративное управление. У нас новый коллектив, ФИФА согласилась помочь нам в повышении профессионального уровня и квалификации сотрудников, проведут тренировочные сессии, что позволит нам улучшить качество работы", - рассказал он журналистам.

"Второе направление - работы в академиях в соответствующих странах. Мы договорились, что в странах, где есть необходимый уровень компетенции и возможности, нужно организовать сотрудничество, чтобы шахматы появились в футбольных академиях, а молодые футболисты могли за счет шахмат повышать свой уровень, техническое мышление, умение анализировать. Шахматистам сейчас обязательно нужно держать себя в блестящей физической форме, чтобы играть на высоком уровне", - отметил он.

"Также обсудили цифровые технологии, в ФИФА только что был создан департамент цифровой трансформации, у нас тоже есть соответствующая структура, мы договорились о сотрудничестве в создании цифровых платформ", - подчеркнул он.

29 января в пресс-службе FIDE сообщили, что в ходе встречи, которая состоялась 24 января, они подробно обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в ближайшем будущем и согласовали краткосрочные действия. Ранее Дворкович выражал свою заинтересованность в совместных проектах с ФИФА.

Дворкович возглавлял оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года в России. В октябре 2018 года он был избран главой FIDE.