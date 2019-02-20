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СМИ: российский боксер Бетербиев может встретиться с Форнлингом 4 мая

Форнлинг является наиболее вероятным кандидатом в соперники чемпиону мира IBF
Артур Бетербиев AP Photo/Patrick Semansky, архив
Описание
Артур Бетербиев
© AP Photo/Patrick Semansky, архив

ТАСС, 20 февраля. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Артур Бетербиев может провести защиту пояса против шведа Свена Форнлинга. Об этом сообщил в Twitter американский журналист Fox Sports Майк Коппингер.

Поединок планируется на 4 мая в Стоктоне (США, штат Калифорния).

"Бетербиев будет защищать титул чемпиона в полутяжелом весе 4 мая в Стоктоне, по данным источников, - написал Коппингер. - Наиболее вероятный соперник - Свен Форнлинг, который в прошлом бою победил Каро Мурата".

По информации источника, изначально Бетербиев планировал провести бой против кубинца Салливана Барреры, однако стороны в ходе переговоров не смогли прийти к соглашению.

30-летний Форнлинг является обладателем титула чемпиона мира Международной боксерской организации (IBO), не входящей в число престижных версий. На счету шведского боксера 15 побед (7 нокаутом) и одно поражение.

34-летний Бетербиев провел 13 боев, во всех одержал победы нокаутом. Он завоевал титул чемпиона мира IBF в ноябре 2017 года, победив немца Энрико Кёллинга нокаутом в 12-м раунде, и защитил в октябре прошлого года, выиграв у британца Каллума Джонсона нокаутом в четвертом раунде.

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