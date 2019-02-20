СМИ: российский боксер Бетербиев может встретиться с Форнлингом 4 мая

ТАСС, 20 февраля. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Артур Бетербиев может провести защиту пояса против шведа Свена Форнлинга. Об этом сообщил в Twitter американский журналист Fox Sports Майк Коппингер.

Поединок планируется на 4 мая в Стоктоне (США, штат Калифорния).

"Бетербиев будет защищать титул чемпиона в полутяжелом весе 4 мая в Стоктоне, по данным источников, - написал Коппингер. - Наиболее вероятный соперник - Свен Форнлинг, который в прошлом бою победил Каро Мурата".

По информации источника, изначально Бетербиев планировал провести бой против кубинца Салливана Барреры, однако стороны в ходе переговоров не смогли прийти к соглашению.