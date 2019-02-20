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Шведская биатлонистка Эберг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы в Минске

Лучшей из россиянок стала Виктория Сливко, занявшая шестое место

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Шведская биатлонистка Ханна Эберг заняла первое место в индивидуальной гонке на дистанции 15 км на чемпионате Европы, который проходит в Минске. Спортсменка показала результат 48 минут 13,1 секунды, допустив три промаха.

Второй стала украинка Юлия Журавок (отставание 32,3 секунды; 1 промах), третьей - белоруска Ирина Кривко (+41,5; 2).

Россиянка Виктория Сливко заняла шестое место (+2.04,9; 3), Светлана Миронова стала 14-й (+3.33,2; 6), Екатерина Юрлова-Перхт - 21-й (+4.14,5; 5), Наталья Гербулова - 22-й (+4.16,4; 5), Евгения Павлова - 32-й (+5.21,2; 6), Ирина Старых - 49-й (+7.21,5; 9).

Соревнования продолжатся в четверг сингл-микстом. Чемпионат завершится 24 февраля.

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