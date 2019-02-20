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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Российские лыжники приняли участие в церемонии открытия чемпионата мира в Зефельде

Церемония прошла на главной площади Зефельда

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 20 февраля. /ТАСС/. Россияне приняли участие в параде спортсменов во время церемонии открытия чемпионата мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде, передает корреспондент ТАСС.

Церемония прошла на главной площади Зефельда, которая во время чемпионата мира будет местом чествования победителей и призеров соревнований. В параде сборных приняли участие тренеры и лыжники российской сборной, среди которых был трехкратный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Денис Спицов.

Лидеры сборной России Сергей Устюгов, Александр Большунов, Наталья Непряева и Юлия Белорукова пропустили церемонию в связи с подготовкой к спринтерским гонкам классическим стилем, которые пройдут 21 февраля.

Главным музыкальным гостем торжества стал немецкий скрипач Дэвид Гарретт.

Чемпионат мира продлится до 3 марта. Всего на турнире будут разыграно 22 комплекта наград, 12 - в лыжных гонках. Медали будут разыграны также в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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