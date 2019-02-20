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СМИ: фигуристка Костнер пропустит чемпионат мира из-за травмы

Итальянка надеется восстановиться к командному чемпионату мира в апреле

ТАСС, 20 февраля. Итальянская фигуристка Каролина Костнер не примет участия в чемпионате мира, который пройдет в японской Сайтаме. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на L'Equipe.

Спортсменка получила повреждение в декабре 2018 года. Сообщается, что 32-летняя итальянка пропустит чемпионат мира, который пройдет с 18 по 24 марта, но надеется восстановиться к командному чемпионату мира в апреле.

Костнер является бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года, чемпионкой мира 2012 года и пятикратной чемпионкой Европы. В текущем сезоне итальянка не принимала участия в соревнованиях.

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