Чемпион UFC Нурмагомедов предложил Сен-Пьеру провести бой в ноябре

ТАСС, 20 февраля. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов предложил канадцу Жоржу Сен-Пьеру провести поединок в ноябре. Об этом он написал в своем Instagram.

Ранее о своем желании провести бой с Нурмагомедовым сообщил сам Сен-Пьер, заявив, что уже на протяжении нескольких месяцев ведет переговоры с UFC о проведении поединка. Позднее стало известно, что руководство промоушна отказало канадцу в организации поединка, а 21 февраля Сен-Пьер проведет пресс-конференцию. По информации канадских СМИ, на мероприятии 37-летний боец объявит о завершении карьеры.

"Давай сделаем это в ноябре, а после этого завершай карьеру, - написал Нурмагомедов. - Я вырос на твоих боях и безмерно уважаю тебя. Для меня было бы честью разделить октагон с одним из величайших бойцов в истории".

Также Нурмагомедов предложил канадцу самому выбрать весовую категорию и место проведения боя из четырех городов - Москвы, Монреаля, Нью-Йорка и Абу-Даби.

Сен-Пьер последний бой провел 4 ноября 2017 года, победив британца Майкла Биспинга в поединке за титул чемпиона UFC в среднем весе, однако 8 декабря боец освободил пояс из-за проблем со здоровьем. Всего 37-летний боец провел 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 26 побед (14 досрочно) и потерпел два поражения.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту, а затем защитил пояс в легком весе, выиграв в Лас-Вегасе у ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Всего в активе 30-летнего российского спортсмена 27 побед, ни одного поражения в смешанных единоборствах. 29 января Нурмагомедов был дисквалифицирован Атлетической комиссией Невады на девять месяцев за потасовку после боя с Макгрегором. Срок дисквалификации россиянина истечет 6 июля. Решение комиссии действует только на территории штата.