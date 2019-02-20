Чемпион UFC Нурмагомедов предложил Сен-Пьеру провести бой в ноябре

ТАСС, 20 февраля. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов предложил канадцу Жоржу Сен-Пьеру провести поединок в ноябре. Об этом он написал в своем Instagram.
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Let’s do it in November. After this fight you can retire. I grow up on your fights, and have nothing but respect for you, and I believe showed that to you George when you were in Moscow. But, it would be honor for me to share Octagon with one of the greatest fighters of all time. Let’s do it 155 lbs, or I give away 5lbs to you, cause you newer done 155. Well, it’s your choice 155 or 160, Montreal, NYC, Moscow or Abu Dhabi. Send me location my Friend #GSPvsKHABIB #ufc #mma #history #RUSSIAvsCANADA
Ранее о своем желании провести бой с Нурмагомедовым сообщил сам Сен-Пьер, заявив, что уже на протяжении нескольких месяцев ведет переговоры с UFC о проведении поединка. Позднее стало известно, что руководство промоушна отказало канадцу в организации поединка, а 21 февраля Сен-Пьер проведет пресс-конференцию. По информации канадских СМИ, на мероприятии 37-летний боец объявит о завершении карьеры.
"Давай сделаем это в ноябре, а после этого завершай карьеру, - написал Нурмагомедов. - Я вырос на твоих боях и безмерно уважаю тебя. Для меня было бы честью разделить октагон с одним из величайших бойцов в истории".
Также Нурмагомедов предложил канадцу самому выбрать весовую категорию и место проведения боя из четырех городов - Москвы, Монреаля, Нью-Йорка и Абу-Даби.
Сен-Пьер последний бой провел 4 ноября 2017 года, победив британца Майкла Биспинга в поединке за титул чемпиона UFC в среднем весе, однако 8 декабря боец освободил пояс из-за проблем со здоровьем. Всего 37-летний боец провел 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 26 побед (14 досрочно) и потерпел два поражения.
Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту, а затем защитил пояс в легком весе, выиграв в Лас-Вегасе у ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Всего в активе 30-летнего российского спортсмена 27 побед, ни одного поражения в смешанных единоборствах. 29 января Нурмагомедов был дисквалифицирован Атлетической комиссией Невады на девять месяцев за потасовку после боя с Макгрегором. Срок дисквалификации россиянина истечет 6 июля. Решение комиссии действует только на территории штата.