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Лига чемпионов

"Манчестер Сити" в меньшинстве победил "Шальке" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 3:2
Ральф Ферманн и Рахим Стерлинг EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Ральф Ферманн и Рахим Стерлинг
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 21 февраля. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал победу над немецким "Шальке" со счетом 3:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии.

Мячи в составе победителей забили Серхио Агуэро (18-я минута), Лерой Сане (85) и Рахим Стерлинг (90). У хозяев дублем отметился Набиль Бенталеб (38, 45 - пенальти), реализовавший два одиннадцатиметровых удара. Первый пенальти был назначен арбитром только после просмотра видеоповтора.

На 68-й минуте встречи защитник "Манчестер Сити" Николас Отаменди получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Ответный матч пройдет 12 марта.

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