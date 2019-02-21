СМИ: преступники обокрали дом футболиста "Ливерпуля" Мане

ТАСС, 21 февраля. Злоумышленники обокрали дом нападающего английского футбольного клуба "Ливерпуль" Садио Мане. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Liverpool Echo.

Кража произошла во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" встречался с мюнхенской "Баварией". Встреча завершилась со счетом 0:0.

По данным издания, преступники пробрались в дом футболиста в Аллертоне (пригороде Ливерпуля - прим. ТАСС) во вторник вечером в период с 18:00 до 23:45 по местному времени. Грабители похитили мобильные телефоны, ключи от автомобилей и часы. На данный момент правоохранительные органы ведут опрос свидетелей и занимаются поиском нарушителей.

Ранее дом Мане уже подвергался краже. В ноябре 2017 года в полицию поступало сообщение о том, что трое неизвестных проникли в дом другого игрока "Ливерпуля" - защитника Деяна Ловрена. На месте сотрудники правопорядка установили, что собственность Мане также пострадала от рук грабителей.

Камерунский футболист выступает за "Ливерпуль" с 2016 года. За два с половиной сезона он провел 105 матчей во всех турнирах, забил 46 мячей и сделал 20 передач.