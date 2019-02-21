{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

СМИ: преступники обокрали дом футболиста "Ливерпуля" Мане

Грабители проникли в особняк сенегальского игрока во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии"

ТАСС, 21 февраля. Злоумышленники обокрали дом нападающего английского футбольного клуба "Ливерпуль" Садио Мане. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Liverpool Echo.

Кража произошла во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" встречался с мюнхенской "Баварией". Встреча завершилась со счетом 0:0.

По данным издания, преступники пробрались в дом футболиста в Аллертоне (пригороде Ливерпуля - прим. ТАСС) во вторник вечером в период с 18:00 до 23:45 по местному времени. Грабители похитили мобильные телефоны, ключи от автомобилей и часы. На данный момент правоохранительные органы ведут опрос свидетелей и занимаются поиском нарушителей.

Ранее дом Мане уже подвергался краже. В ноябре 2017 года в полицию поступало сообщение о том, что трое неизвестных проникли в дом другого игрока "Ливерпуля" - защитника Деяна Ловрена. На месте сотрудники правопорядка установили, что собственность Мане также пострадала от рук грабителей.

Камерунский футболист выступает за "Ливерпуль" с 2016 года. За два с половиной сезона он провел 105 матчей во всех турнирах, забил 46 мячей и сделал 20 передач.

КХЛ
Четвертый Кубок Континента для ЦСКА. Стал известен победитель регулярного чемпионата КХЛ
Ранее московский клуб выигрывал трофей три раза подряд с 2015 по 2017 годы
Читать полностью