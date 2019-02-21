Шайба Анисимова помогла "Чикаго" обыграть "Детройт" в матче НХЛ

ТАСС, 21 февраля. "Чикаго" одержал победу над "Детройтом" со счетом 5:4 в овертайме выездного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий гостей Артем Анисимов записал на свой счет один гол.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анисимов (2-я минута), Брэндон Саад (13), Алекс Дебринкат (17) и Патрик Кейн (22, 63 ОТ). У проигравших отличились Дилан Ларкин (7, 45), и Андреас Атанасиу (46, 59). Лучшим игроком встречи стал защитник "Детройта" Энтони Манта (4 голевые передачи). Второй звездой был признан Ларкин (2+1), третьей - Дебринкат (1+0).

Анисимов забросил 10-ю шайбу в текущем сезоне. На счету россиянина 28 (10+18) очков в регулярном чемпионате.

"Чикаго" занимает девятое место в Западной конференции, набрав 61 очко в 61 матче. "Детройт" идет 14-м в Восточной конференции, имея в активе 55 очков в 61 встрече. В следующем матче "Чикаго" 23 февраля сыграет дома против "Колорадо". "Детройт" в этот же день примет "Миннесоту".