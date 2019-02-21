Медведева и Туктамышева без ошибок провели первую тренировку перед финалом Кубка России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева без ошибок провели первую тренировку перед короткой программой в финале Кубка России по фигурному катанию, проходящем в Великом Новгороде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Медведева, приехавшая в Великий Новгород со своим вторым тренером Трейси Уилсон, прокатала свою короткую программу "Тоска", Туктамышева при поддержке тренера Алексея Мишина исполнила программу "Танго". Также в первой группе тренировки провели Алена Леонова, Елизавета Нугуманова и Мария Талалайкина. Во второй группе участниц тренировку проведет Станислава Константинова, занимающаяся у тренера Валентины Чеботаревой.

В четверг в финале Кубка России будут представлены короткие программы в женских и мужских одиночных соревнованиях.

Финал Кубка России станет последним стартом перед определением состава сборной России на предстоящий в японской Сайтаме чемпионат мира. На место в сборной претендуют Медведева, Туктамышева и Станислава Константинова, которая также принимает участие в финале Кубка России.

Медведева не смогла квалифицироваться на чемпионат Европы, заняв на чемпионате России в Саранске седьмое место, Туктамышева пропустила чемпионат России из-за воспаления легких. Лучшей на чемпионате России среди взрослых спортсменок стала Константинова.