СМИ: бойцы ММА Порье и Яквинта намерены расторгнуть контракт с UFC

ТАСС, 21 февраля. Американские бойцы, выступающие в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в легком весе, Дастин Порье и Эл Яквинта намерены разорвать контракт с организацией. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал MMAjunkie.

Отмечается, что Порье и Яквинта недовольны отсутствием боев.

"Я действительно хочу, чтобы меня освободили от контракта. Они хотят, чтобы я дрался с Яквинтой? Хорошо, тогда пусть повышают мой гонорар. Но официально мне пока даже не предлагали этот бой", - заявил Порье.

"Насколько я знаю, Конор [Макгрегор] подерется с Серроне летом, а Холлоуэй поднимется из полулегкого веса и встретится с Фергюсоном за временный титул. А мы с Порье остаемся в стороне", - отметил Яквинта.

На счету 30-летнего Порье 24 победы (19 досрочно) и пять поражений. В активе 31-летнего Яквинты 14 побед (8 досрочно) и четыре поражения. В апреле 2018 года Яквинта проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.