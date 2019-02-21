СМИ: главный тренер "Атлетико" извинился за неприличный жест в матче против "Ювентуса"

ТАСС, 21 февраля. Главный тренер испанского футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне извинился за неприличный жест в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Espana.

В среду "Атлетико" одержал победу над "Ювентусом" со счетом 2:0. Голы забили Хосе Хименес (78-я минута) и Диего Годин (83). После первого забитого мяча 48-летний Симеоне повернулся к трибунам и схватил себя за пах.

"Я сделал это в качестве игрока "Лацио" и сделал это снова, чтобы показать нашим болельщикам, что у нас есть яйца. Этот жест не был адресован другой команде, я обращался только к нашим фанатам. Признаю, что это не очень хороший жест, но я чувствовал необходимость так сделать. Я могу только извиниться, если кого-то обидел, но этот жест был от души", - заявил Симеоне.

Ответная встреча пройдет 12 марта в Турине.