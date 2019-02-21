Этап эстафеты огня Универсиады прошел в городе Назарово Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Огонь зимней Универсиады 2019 года пронесли по улицам Назарово, города на западе Красноярского края. Об этом в четверг сообщила пресс-служба дирекции Универсиады.

"Факелоносцы Студенческих игр начали свой путь на площади Энергетиков и пробежали до стелы в поселке Бор. Затем эстафета продолжилась в центре города. Общая протяженность бегового маршрута составила 2637 метров", - сообщили в дирекции.

Огонь по улицам города пронесли 15 факелоносцев, среди которых участница двух зимних Универсиад сноубордистка Алена Неучесова, воспитанница школы олимпийского резерва биатлонистка Елена Качаева, мастер спорта СССР по лыжным гонкам Александр Адольф.

"Эмоции зашкаливают, словно я снова вышла на старт, я очень волновалась, но справилась. Даже руку, в которой держала факел, во время бега не пришлось менять, хотя меня предупреждали, что главный атрибут эстафеты тяжеловат", - рассказала Неучесова.

Следующий этап эстафеты Универсиады пройдет 26 декабря в Железногорске.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.