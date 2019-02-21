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Сборные по футболу

Тихонов считает испанцев и португальцев основными соперниками сборной РФ на Кубке легенд

Бывший футболист "Спартака" надеется, что российская команда покажет хорошую игру на турнире

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Бывший футболист московского "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов считает, что в Кубке легенд имени Константина Еременко в Москве помимо россиян главными фаворитами являются команды Испании и Португалии. Об этом он рассказал на пресс-конференции. 

"Рад вернуться на этот турнир, выйти со своими друзьями на поле, хотим показать хорошую игру. Надеемся, конечно же, на лучший результат", - заявил Тихонов.

Главными соперниками сборной России на турнире Тихонов назвал команды Португалии и Испании. "Первые борются всегда за самые высокие места, а Испания, думаю, вернулась не просто так. Также из иностранцев можем хорошо поговорить с Нуну Гомешем и другими португальцами, но это благодаря [Дмитрию] Аленичеву. Хотя в ходе матча и бывают небольшие конфликты, но это футбольные моменты, мужской футбол, все мы бывшие футболисты, все всё понимают", - добавил бывший футболист.

Тихонов является восьмикратным чемпионом России в составе московского "Спартака", завершил футбольную карьеру в 2011 году. В качестве тренера последним местом работы Тихонова были самарские "Крылья Советов" (2017-2018), которые под его руководством вернулись в Российскую премьер-лигу.

Кубок легенд - традиционный турнир, проводящийся с 2009 года. В соревнованиях принимают участие именитые футболисты прошлых лет, завершившие карьеру. В этом году турнир пройдет 23-24 февраля, участниками станут команды России, Германии, Нидерландов, Испании, Португалии и сборная звезд.

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