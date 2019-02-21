Сборная Испании приглашена на футбольный Кубок легенд вместо итальянцев

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сборная Испании примет участие вместо команды Италии в традиционном ежегодном Кубке легенд имени Константина Еременко по футболу, который пройдет в Москве. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский.

"Испанцы долго не соглашались, но мы решили отказаться в этот раз от сборной Италии, далеко не факт, что она смогла бы приехать. Поэтому сфокусировались на приглашении на турнир испанцев", - сказал Полинский.

Сборная Испании дважды становилась серебряным призером Кубка легенд (2009, 2010) и однажды бронзовым (2011). Испанцы примут участие в турнире впервые с 2011 года.

Кубок Легенд - традиционный международный турнир, проводящийся с 2009 года, с 2011 года он носит имя Константина Еременко. В соревнованиях принимают участие именитые футболисты прошлых лет, завершившие карьеру. В этом году турнир пройдет 23-24 февраля, участниками станут команды России, Германии, Испании, Нидерландов, Португалии и сборная звезд.