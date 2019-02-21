Фигурист Лазукин признался, что уже привык к шуткам по поводу отношений с Туктамышевой

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Андрей Лазукин после проката короткой программы в мужском одиночном катании в финале Кубка России в Великом Новгороде рассказал журналистам, что уже привык к шуткам по поводу их взаимоотношений с одной из ведущих российских фигуристок, чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой.

Лазукин и Туктамышева выступают в финале Кубка России, который является последним этапом отбора в национальную сборную на предстоящий в японской Сайтаме чемпионат мира. Лазукин о предстоящем старте не загадывает, Туктамышевой же предстоит побороться за путевку с серебряным призером Олимпиады в Пхёнчхане Евгенией Медведевой и Станиславой Константиновой - лидером национального чемпионата среди спортсменок старше 14 лет. Туктамышева пропустила национальный отбор из-за воспаления легких.

"Нам с Лизой приходится выступать на одном турнире довольно часто, я за нее больше чем за себя переживаю. Себя я могу контролировать, а за нее могу только болеть, а шуток вокруг нас всегда много, проблем с этим нет", - рассказал 21-летний Лазукин.

Перед прокатом короткой программы тренер спортсмена Алексей Мишин (он также тренирует и Туктамышеву - прим. ТАСС) крикнул спортсмену: "Не трусь, это не чемпионат мира".

"Я уже слышал эти слова, это рабочая реплика, но вроде бы все получилось, хотя на разминке были волнения, вылезали какие-то "бабочки". Но я постарался выкинуть из головы ненужные мысли и просто показать, на что я способен. Цель всегда одна - прокатать чисто", - сообщил фигурист.

Финал Кубка России завершится в Великом Новгороде 22 февраля.